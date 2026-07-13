Selvaggia Lucarelli risponde a Milo Infante | Non so perché avrei dovuto scrivergli dopo il passaggio a Mediaset

Selvaggia Lucarelli ha risposto a Milo Infante, che in un'intervista aveva affermato di non aver ricevuto messaggi da lei dopo che si era trasferito a Mediaset. La giornalista ha dichiarato di non sapere perché avrebbe dovuto scrivergli in quel momento. Nessuna comunicazione è stata inviata tra i due dopo l'annuncio del passaggio televisivo.

La giornalista risponde a Milo Infante, che in un'intervista recente aveva sottolineato di non avere ricevuto messaggi da lei dopo l'ufficialità del suo passaggio a Mediaset. Nei mesi scorsi Infante e Lucarelli si sono trovati in profondo disaccordo sul caso Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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