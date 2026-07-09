Palinsesti Mediaset 2026-2027 | arrivano Selvaggia Lucarelli e Milo Infante conferme eccellenti e programmi esclusi

Notizia in breve

Mediaset ha annunciato i palinsesti per la stagione 2026-2027, confermando alcune presenze storiche e introducendo nuovi volti come Selvaggia Lucarelli e Milo Infante. Tra le novità ci sono anche programmi che prenderanno il posto di quelli già esistenti, mentre alcuni show non saranno più trasmessi. La programmazione include quindi conferme e novità, ma non sono stati specificati i titoli delle trasmissioni o le date di debutto.