Palinsesti Mediaset 2026-2027 | arrivano Selvaggia Lucarelli e Milo Infante conferme eccellenti e programmi esclusi
Mediaset ha annunciato i palinsesti per la stagione 2026-2027, confermando alcune presenze storiche e introducendo nuovi volti come Selvaggia Lucarelli e Milo Infante. Tra le novità ci sono anche programmi che prenderanno il posto di quelli già esistenti, mentre alcuni show non saranno più trasmessi. La programmazione include quindi conferme e novità, ma non sono stati specificati i titoli delle trasmissioni o le date di debutto.
Mediaset ha presentato ufficialmente i palinsesti della stagione televisiva 2026-2027 annunciando nuovi volti, importanti conferme e alcuni programmi destinati a lasciare spazio alle novità. Tra gli ingressi più rilevanti spiccano Selvaggia Lucarelli e Milo Infante, mentre resta incerto il futuro di Striscia la Notizia. Ecco tutte le novità, le fiction, i reality e gli show previsti per il prossimo anno televisivo. Mediaset presenta i palinsesti della nuova stagione. La stagione televisiva 2026-2027 di Mediaset prende forma con una lunga serie di annunci che ridisegnano l’offerta delle reti del gruppo. Durante la presentazione ufficiale dei... 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
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