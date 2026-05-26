Negli ultimi giorni, durante la trasmissione di metà pomeriggio, una giornalista ha criticato aspramente un collega, sostenendo che abbia messo fine alla sua presenza in televisione. La discussione è avvenuta in diretta, con interventi diretti e accuse tra i due. La vicenda si inserisce in un contesto di polemiche più ampie legate a un caso giudiziario che ha riacceso le discussioni sui social e nel mondo televisivo.

Negli ultimi giorni il caso Garlasco è tornato ancora una volta al centro del dibattito televisivo, trascinandosi dietro polemiche, accuse e scontri a distanza che stanno infiammando i social. A far discutere, stavolta, è stato quanto accaduto durante una puntata di Ore 14 Sera, dove Milo Infante ha commentato in diretta un messaggio attribuito all’ avvocato Tizzoni. Una ricostruzione che però non ha convinto Selvaggia Lucarelli, intervenuta poco dopo sui social per contestare apertamente la versione raccontata in trasmissione. Andiamo con ordine: cosa è successo a Ore 14 e cosa ha detto Milo Infante. Nel corso dell’ultima puntata di Ore 14 Sera, Milo Infante ha letto in studio un messaggio attribuito all’avvocato Tizzoni, legandolo a una critica rivolta al programma e al modo in cui la vicenda di Garlasco viene trattata mediaticamente. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli affonda Milo Infante: ecco perché ha messo KO il giornalista di Ore 14

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