Selvaggia Lucarelli e Milo Infante tensione immediata a Mediaset | il caso del mancato benvenuto accende lo scontro tra i due volti tv

Da gossipnews.tv 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Selvaggia Lucarelli e Milo Infante sono stati protagonisti di uno scontro pubblico dopo un’intervista rilasciata dal giornalista. La discussione riguarda un mancato benvenuto e ha riacceso tensioni pregresse tra i due. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e ha generato un acceso scambio di battute tra i due volti televisivi. La polemica riguarda aspetti legati al loro inserimento nella squadra di Mediaset.

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L’arrivo di Selvaggia Lucarelli e Milo Infante nella squadra Mediaset è già accompagnato da polemiche. Un’intervista del giornalista ha riacceso vecchie tensioni tra i due professionisti, con un botta e risposta che ha attirato l’attenzione del pubblico. Selvaggia Lucarelli e Milo Infante, primi attriti nella nuova era Mediaset. L’approdo di Selvaggia Lucarelli e Milo Infante a Mediaset avrebbe potuto rappresentare l’inizio di una nuova fase professionale per entrambi. Invece, ancora prima dell’avvio della stagione televisiva, tra i due è già emersa una nuova polemica che sta facendo discutere gli appassionati di televisione e cronaca mediatica. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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