Selvaggia Lucarelli e Milo Infante sono stati protagonisti di uno scontro pubblico dopo un’intervista rilasciata dal giornalista. La discussione riguarda un mancato benvenuto e ha riacceso tensioni pregresse tra i due. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e ha generato un acceso scambio di battute tra i due volti televisivi. La polemica riguarda aspetti legati al loro inserimento nella squadra di Mediaset.

L’arrivo di Selvaggia Lucarelli e Milo Infante nella squadra Mediaset è già accompagnato da polemiche. Un’intervista del giornalista ha riacceso vecchie tensioni tra i due professionisti, con un botta e risposta che ha attirato l’attenzione del pubblico. Selvaggia Lucarelli e Milo Infante, primi attriti nella nuova era Mediaset. L’approdo di Selvaggia Lucarelli e Milo Infante a Mediaset avrebbe potuto rappresentare l’inizio di una nuova fase professionale per entrambi. Invece, ancora prima dell’avvio della stagione televisiva, tra i due è già emersa una nuova polemica che sta facendo discutere gli appassionati di televisione e cronaca mediatica. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Segui gli aggiornamenti su Selvaggia Lucarelli.

© Gossipnews.tv - Selvaggia Lucarelli e Milo Infante, tensione immediata a Mediaset: il caso del mancato benvenuto accende lo scontro tra i due volti tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

spiega a perché è andata via da ore14

Notizie e thread social correlati

Selvaggia Lucarelli risponde a Milo Infante: “Non so perché avrei dovuto scrivergli dopo il passaggio a Mediaset”Selvaggia Lucarelli ha risposto a Milo Infante, che in un'intervista aveva affermato di non aver ricevuto messaggi da lei dopo che si era trasferito...

Palinsesti Mediaset 2026-2027: arrivano Selvaggia Lucarelli e Milo Infante, conferme eccellenti e programmi esclusiMediaset ha annunciato i palinsesti per la stagione 2026-2027, confermando alcune presenze storiche e introducendo nuovi volti come Selvaggia...

Temi più discussi: Palinsesti Mediaset 2026-2027: Berlusconi punta su Selvaggia Lucarelli, Infante e Panariello; Mediaset, tutti i palinsesti della nuova stagione: Selvaggia Lucarelli all'Isola e torna Ok il prezzo è giusto; Palinsesti Mediaset 2026-27: Milo Infante arriva su Rete4, Selvaggia Lucarelli conduce l'Isola, il ritorno di Passaparola e di Michelle...; Palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi su Selvaggia Lucarelli: Sarà al GF e all'Isola, felici di averla e pronti a lavorare ancora...

Palinsesti Mediaset 2026-2027: arrivano Selvaggia Lucarelli e Milo Infante, tutte le novità #Mediaset #SelvaggiaLucarelli #MiloInfante #Canale5 #PalinsestiTV x.com

Selvaggia Lucarelli e Milo Infante, scontro a Mediaset per il mancato benvenutoSelvaggia Lucarelli e Milo Infante sono già al centro di uno scontro a Mediaset. Tra la conduzione dell’Isola dei Famosi, la conferma della giornalista ... bigodino.it

Selvaggia Lucarelli risponde a Milo Infante: Non so perché avrei dovuto scrivergli dopo il passaggio a MediasetLa giornalista risponde a Milo Infante, che in un'intervista recente aveva sottolineato di non avere ricevuto messaggi da lei dopo l'ufficialità del suo ... fanpage.it