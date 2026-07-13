Sea Watch traghetta 50 migranti nel porto di Marina di Carrara

La nave Sea Watch è arrivata nel porto di Marina di Carrara con 50 migranti a bordo, pochi minuti dopo le 19 di ieri. L’imbarcazione aveva appena concluso alcuni giorni di navigazione, dopo aver effettuato un’operazione di soccorso nel Mediterraneo meridionale. La nave ha attraccato in banchina dopo aver attraversato il mare.

La nave ha attraccato in banchina pochi minuti dopo le 19 di ieri, concludendo un viaggio durato alcuni giorni di navigazione a seguito dell’operazione di soccorso nel Mediterraneo meridionale. Complessivamente il conto degli attracchi di navi ong nello scalo apuano, compreso quello di oggi, sale a 23 sbarchi, a partire dal primo avvenuto lo scorso 30 gennaio 2023. Con le 50 persone arrivate ieri, complessivamente sono 2493 i migranti sbarcati a Marina di Carrara. Per la Sea Watch 5 è invece la quarta volta al porto apuano: l’ultimo sbarco della ong tedesca risaliva al 29 giugno 2025. Le operazioni di accoglienza sono coordinate dalla prefettura di Massa-Carrara. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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