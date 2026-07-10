CARRARA – Nuovo sbarco di una nave Ong atteso a Marina di Carrara. Domenica (12 luglio) alle 23 attraccherà alla banchina Taliercio del porto di Marina di Carrara la nave Sea Watch 5. La nave dell’omonima ong sta facendo rotta in queste ore verso lo scalo apuano con a bordo 50 migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale. Quello di domenica sarà il terzo sbarco del 2026 al porto di Marina di Carrara, complessivamente il conto degli attracchi di navi ong nello scalo apuano sale a 23 a partire dal 30 gennaio 2023. Da allora con quelli di domenica saranno arrivati complessivamente a Marina di Carrara 2493 migranti. Per la Sea Watch domenica sarà la quarta volta a Marina di Carrara, l’ultimo sbarco sotto le Apuane risale per l’imbarcazione della ong al 29 giugno 2025 con 30 migranti a bordo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Atteso per domenica lo sbarco della Sea Watch con 50 migranti a bordo

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