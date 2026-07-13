Le temperature più alte hanno portato a un aumento delle vendite di capi estivi, mentre i negozi di moda segnalano una diminuzione di abbigliamento invernale. Le aziende del settore stanno adattando le collezioni per rispondere alle nuove esigenze climatiche. Alcuni negozi hanno modificato le esposizioni, dando più spazio a tessuti leggeri e colori vivaci. Non ci sono ancora dati ufficiali, ma le tendenze di mercato mostrano un cambio nelle preferenze di acquisto legato alle variazioni climatiche.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Lo scorso 22 giugno, mentre a Milano il pubblico delle sfilate in calendario alla Settimana della Moda locale cercava di non perdere i sensi per il caldo estremo che aveva colpito la città, a Parigi alcune maison correvano ai ripari per fronteggiare l’ulteriore aumento delle temperature che minacciava le passerelle francesi. Prima Dior e poi Rick Owens avevano infatti deciso di anticipare le loro sfilate di qualche ora «a causa del caldo estremo», come si leggeva nella mail inviata dalla maison parigina ai suoi ospiti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Se le temperature cambiano, anche la moda dovrebbe fare lo stesso?

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Il paese delle tentazioni: qui si trasferiscono da tutto il mondo | Cile

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