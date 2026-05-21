Renzi con Martella Nel 2016 il patto da 500 milioni per Venezia Meloni dovrebbe fare lo stesso

Ieri a Mestre, il senatore ed ex premier Matteo Renzi ha incontrato Andrea Martella e i cittadini per sostenere il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni comunali, che si terranno il 24 e 25 maggio. Durante l'incontro, Renzi ha ricordato un patto firmato nel 2016, che prevedeva uno stanziamento di 500 milioni di euro per Venezia, e ha invitato la leader del governo a fare un gesto analogo. La discussione si è focalizzata sui temi locali e sulle promesse di intervento pubblico.

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Ieri il senatore ed ex premier Matteo Renzi ha incontrato Andrea Martella e i cittadini a Mestre, per sostenere il candidato del centrosinistra alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Simpatizzanti e sostenitori hanno affollato corte Bettini, davanti al ristorante Casa Fortuna. In città l'area. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Conte, Renzi e Schlein a Venezia per sostenere Andrea MartellaChe l'elezione del sindaco di Venezia abbia una rilevanza sul piano nazionale lo si vede anche dai leader che saranno presenti in città in questi... Venezia, maratona politica: Conte e Renzi scendono in campo per Martella? Punti chiave Chi sono i leader nazionali che scenderanno nelle piazze di Mestre? Come influenzeranno le decisioni di Roma la vita dei commercianti... Matteo Renzi *Stasera alle 18* sarò a Mestre con Andrea Martella, candidato sindaco a Venezia. *Giovedì 21 alle 14:30* sarò al Festival dell’Economia di Trento. *Sabato 23 alle 10* sarò a Brescia per FPS26. x.com Conte, Renzi e Schlein a Venezia per sostenere Andrea MartellaIl candidato sindaco del centrosinistra incassa il sostegno dei leader nazionali per la conclusione della campagna elettorale. Domani con l'ex premier del M5S, chiusura il 22 in piazza Ferretto con la ... veneziatoday.it Andrea Martella, a Mestre Schlein, Conte e Renzi per chiudere la campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistraVENEZIA - La campagna elettorale è agli sgoccioli: è l'ultima settimana prima del voto per eleggere il nuovo sindaco di Venezia. Per l'occasione i leader nazionali ... ilgazzettino.it