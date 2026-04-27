Un nuovo studio evidenzia come dedicare pochi minuti al gioco interattivo con il proprio cane possa essere più efficace rispetto a lunghe sessioni di addestramento. La ricerca sottolinea che momenti brevi e divertenti rafforzano il legame tra l’animale e il suo proprietario, senza richiedere impegni estesi. L’importanza del gioco emerge come elemento chiave per migliorare la relazione quotidiana tra cane e essere umano.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Lo si diceva a proposito dei bambini: non si tratta tanto della quantità di tempo che un genitore passa con il figlio, quanto della qualità del tempo condiviso. Ecco: vale tale quale per i pelosi Per rafforzare il rapporto tra un cane e il suo essere umano di riferimento non servono lunghe e faticose sessioni di addestramento, bastano pochi minuti di gioco. Una nuova ricerca suggerisce che è questo il vero ingrediente per sviluppare complicità e affiatamento. Naturalmente, non tutti i giochi funzionano allo stesso modo e anche l’atteggiamento corretto fa la differenza. Quindi no, lanciare a Fido una pallina intanto che si scrollano notizie e video sul cellulare non farà la differenza.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dedicare tempo al proprio cane è importante, ma non tutte le attività hanno lo stesso impatto. Così, se l’addestramento aiuta a insegnare abilità, per rafforzare il rapporto conta molto di più il gioco: condiviso, interattivo e divertente (anche se breve)

Saya memergoki istri dan anak perempuan saya berselingkuh, lalu saya pergi. Mereka menangis!#cdrama

Notizie correlate

Se i danni del clima sono al Sud la colpa è degli abitanti: così lo Stato deresponsabilizza se stessoGran parte del Sud Italia è stato colpito nei giorni scorsi dal ciclone Harry, un violento evento meteorologico che ha provocato gravi disagi e danni...

Trump: «Futuro molto negativo per la Nato se non aiuta con lo Stretto di Hormuz»Intervistato dal Financial Times, Donald Trump ha detto che la Nato si troverà ad affrontare un «futuro molto negativo» se gli alleati europei degli...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ichnusa: italiani, 4 su 10 riconquistano il proprio ritmo di vita. Per 1 su 2 birra bevanda simbolo di qualità; Maverick Vinales salterà Jerez, Enea Bastianini unico pilota Tech3; Fare della passione per i viaggi un lavoro: parla lo youtuber Balini; Sardegna, l'isola del tempo ritrovato: tra meno frenesia e più equilibrio, ecco perché si vive meglio.

Festa del papà: ecco le canzoni da dedicare al proprio babboPer rendere ancora più speciale la festa del papà del 19 marzo perché non dedicare una bella canzone al babbo? Insieme al regalo, e magari ad un caldo abbraccio, potreste fare felici il vostro padre ... 105.net

Auguri di Natale 2014: frasi dolci e romantiche, poesie, rime da dedicare al proprio amoreDomani è il giorno di Natale ed è arrivato il momento per cercare la frase o la dedica adatta per un augurio indimenticabile al vostro grande amore. Sia esso un fidanzato o una fidanzata, un marito o ... it.blastingnews.com

Hai del tempo da dedicare al volontariato Entra a far parte della squadra di volontari che collaboreranno alla realizzazione di due eventi che si svolgeranno a Reggio Emilia nel mese di maggio: Festival Internazionale Kids 9-11 maggio Reggio - facebook.com facebook