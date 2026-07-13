Scuote il figlio di tre mesi fino a ucciderlo a Redcar | la bugia del padre crolla in aula arriva la condanna

Notizia in breve

Durante l'udienza, il padre di 23 anni ha ammesso di aver scosso violentemente il neonato di tre mesi, che poi è deceduto. In precedenza, aveva dichiarato che il bambino fosse caduto dalle sue ginocchia. La polizia ha ricostruito la vicenda e ha accertato che il piccolo è stato sottoposto a una violenta azione. La corte ha condannato il padre per omicidio.