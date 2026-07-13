Scuote il figlio di tre mesi fino a ucciderlo a Redcar | la bugia del padre crolla in aula arriva la condanna
Durante l'udienza, il padre di 23 anni ha ammesso di aver scosso violentemente il neonato di tre mesi, che poi è deceduto. In precedenza, aveva dichiarato che il bambino fosse caduto dalle sue ginocchia. La polizia ha ricostruito la vicenda e ha accertato che il piccolo è stato sottoposto a una violenta azione. La corte ha condannato il padre per omicidio.
Il 23enne Bradley Thomas ha sostenuto che il piccolo fosse caduto dalle sue ginocchia. Un neonato di appena tre mesi ha perso la vita dopo essere stato violentemente scosso dal padre durante la notte. A distanza di mesi dai fatti è arrivata la sentenza della Teesside Crown Court, che ha condannato Bradley Thomas, 23 anni, all’ergastolo con un periodo minimo di 14 anni di carcere prima di poter chiedere la libertà condizionale. Per la Corte, il giovane padre provocò al piccolo Emmerson-Oak Thomas lesioni cerebrali irreversibili e cercò poi di nascondere quanto accaduto raccontando una versione ritenuta falsa dagli investigatori e smentita dalle consulenze medico-legali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
This doubted poor guy is an Immortal Lord; he subdues the Grandmaster, all are convinced!
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