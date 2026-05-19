Processo per Martina Carbonaro tensione in aula e la frase del padre che scuote il tribunale

Nel corso dell’udienza per il procedimento riguardante l’omicidio di una ragazza di 14 anni, sono state registrate tensioni tra le parti. All’apertura del procedimento, alcune minacce e urla hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine presenti in aula. Durante la seduta, il padre della vittima ha pronunciato una frase che ha suscitato clamore tra i presenti, scatenando un momento di grande concitazione. La discussione si è protratta con momenti di forte tensione fino alla sospensione temporanea dei lavori.

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Minacce, urla e l’intervento delle forze dell’ordine all’apertura del processo per l’omicidio della 14enne di Afragola. Non è stata soltanto la prima udienza di un processo atteso e doloroso. Nel nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, il debutto del procedimento per l’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola il 25 maggio 2025, è stato segnato da momenti di forte tensione dentro e fuori dall’aula. Davanti alla seconda Corte di Assise è comparso Alessio Tucci, 19 anni, reo confesso del delitto e imputato nel processo per la morte della giovane ex fidanzata. Ma prima ancora che iniziasse l’udienza, ad attirare l’attenzione sono stati gli scontri verbali tra i familiari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Processo per Martina Carbonaro, tensione in aula e la frase del padre che scuote il tribunale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Martina Carbonaro, i genitori della vittima si scagliano contro limputato: l'ex a giudizio Sullo stesso argomento Femminicidio Martina Carbonaro, oggi al via il processo: tensione e insulti in aulaA quasi dodici mesi dall’omicidio che sconvolse Afragola, si apre oggi davanti alla Corte di Assise il processo per la morte di Martina Carbonaro, la... “Ti taglio la testa”: tensione in aula alla prima udienza per il femminicidio di Martina CarbonaroTensione in aula nella prima udienza del femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola un anno fa. Al via tra le tensioni il processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, 14enne uccisa a colpi di pietra, il 26 maggio del 2025, in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne, Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano x.com 'Ti taglio la testa', tensioni in aula al processo sul femminicio di Martina Carbonaro reddit Omicidio di Martina Carbonaro, tensioni in aula: l'imputato si collegherà in videoconferenzaLa decisione del presidente della Corte di Assise per le prossime udienze. Il padre della vittima: minacciato dal padre di Alessio Tucci, l'ex fidanzato accusato della morte della giovane ... rainews.it 'Ti taglio la testa', tensioni in aula al processo sul femminicio di Martina CarbonaroUrla e minacce ai genitori della vittima, come Ti taglio la testa, durante l'udienza del processo alll' ex fidanzato Alessio Tucci nel nuovo palazzo di giustizia di Napoli (ANSA) ... ansa.it