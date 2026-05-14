Strangola fidanzata 15enne la violenta per mesi e calpesta il gatto fino a ucciderlo | 18enne a processo a Foligno

Un ragazzo di 18 anni di Foligno è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver compiuto una serie di atti violenti nei confronti della fidanzata, che all’epoca dei fatti aveva 15 anni. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe perseguitato la giovane per diversi mesi, arrivando a picchiarla, violentarla e a stringerle una corda al collo. Inoltre, avrebbe calpestato e ucciso il gatto della ragazza davanti ai suoi occhi.

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