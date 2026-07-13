‘Scricchiolii’ a Montignoso Il sindaco Nardi Perna non vota la mozione del Pd per la pace

Il sindaco di Montignoso ha deciso di non votare la mozione del Pd per la pace, provocando uno strappo con la maggioranza. La decisione deriva dalla sua opposizione alla mozione e alle interrogazioni sui conti comunali. La situazione ha portato a un allontanamento tra il primo cittadino e gli altri membri dell’amministrazione, creando tensioni nel consiglio comunale. La decisione del sindaco di non sostenere la mozione ha suscitato reazioni tra i consiglieri.

Il sindaco si sfila dalla maggioranza. A provocare uno “strappo“ sono la mozione per la pace e le interrogazioni sui conti comunali. La profonda crepa si è manifestata durante l’ultima seduta consiliare di Montignoso, trasformando un tema identitario come la cultura della pace in un banco di prova indigesto per la tenuta dell’amministrazione guidata dal neo eletto sindaco Alberto Nardi Perna. Al centro la mozione presentata dal Partito Democratico – e sostenuta dal resto della coalizione – per ribadire un fermo “no” al riarmo e alle ipotesi di reintroduzione della leva obbligatoria. Un documento che, per i proponenti, doveva essere un manifesto valoriale ma si è infranto contro il muro eretto dal primo cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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