alberto nardi perna eletto sindaco di montignoso

Notizia in breve

Alberto Nardi Perna è stato eletto sindaco di Montignoso con 3.000 voti, superando l’altro candidato. La vittoria si è decisa al primo turno, con una percentuale superiore al 50%. La candidatura di Nardi Perna era sostenuta dal centrosinistra. L’elezione segna il cambio di amministrazione, con la fine del mandato dell’attuale sindaco. La proclamazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni.