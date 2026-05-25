Alberto Nardi Perna eletto sindaco di Montignoso
Alberto Nardi Perna è stato eletto sindaco di Montignoso con 3.000 voti, superando l’altro candidato. La vittoria si è decisa al primo turno, con una percentuale superiore al 50%. La candidatura di Nardi Perna era sostenuta dal centrosinistra. L’elezione segna il cambio di amministrazione, con la fine del mandato dell’attuale sindaco. La proclamazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni.
Montignoso (Massa Carrara), 25 maggio 2026 – Finisce l’era di Gianni Lorenzetti. Alberto Nardi Perna, sostenuto dal centrosinistra, è stato eletto sindaco di Montignoso, con 3.142 voti (il 73,26 per cento delle preferenze). Si ferma al 26,74 per cento, 1.147 voti, lo sfidante del centrodestra (lista Uniti per Montignoso) Pier Giuseppe Cagetti. In totale gli elettori di Montignoso erano 8.907. Alle urne si sono presentati in 4.481 (50,31 per cento). Le schede nulle ammontano a 137, 55 quelle bianche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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