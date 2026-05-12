Nardi Perna | cultura e politiche giovanili
Il dibattito politico si concentra sulla differenza tra le strategie dei due schieramenti, con il centrosinistra che punta su progetti a lungo termine e investimenti intangibili, in risposta all’attivismo e all’energia dei gruppi di strada del centrodestra. La discussione coinvolge temi legati alle politiche giovanili e alla promozione culturale, senza menzionare figure o enti specifici. La questione rimane aperta riguardo alle modalità di intervento e alle priorità da adottare.
La risposta del centrosinistra al dinamismo ’di strada’ del centrodestra passa attraverso una narrazione fatta di progettualità a lungo termine e investimenti immateriali. Alberto Nardi Perna, alla guida della coalizione ’Crescere Montignoso’, sta definendo i contorni di una campagna elettorale che punta meno sulla denuncia e molto più sulla visione di una comunità coesa, mettendo al centro due pilastri precisi: la cultura e le politiche giovanili. Se la strategia dello sfidante si concentra sulla critica al decoro urbano, i canali social di Nardi Perna puntano a raccontare una trasformazione strutturale, dove il patrimonio storico-artistico diventa volano economico.🔗 Leggi su Lanazione.it
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