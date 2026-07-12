SALVO SOTTILE ASFALTA MILO INFANTE | LA REPLICA METTE IN RIGA L’EX VOLTO RAI

Salvo Sottile ha risposto rapidamente alle accuse di Milo Infante, che aveva criticato l’azienda radiotelevisiva e coinvolto il suo nome. La replica di Sottile è stata diretta e senza mezzi termini, evidenziando una presa di posizione netta contro le affermazioni dell’ex volto Rai. La discussione si concentra ora sulla tensione tra i due professionisti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle rispettive dichiarazioni.

Dopo la dura intervista di Milo Infante, in cui attacca la Rai e tira in ballo Salvo Sottile, quest’ultimo risponde a stretto giro e non le manda a dire. “Leggo l’intervista di Milo Infante al Messaggero. È una lunga requisitoria contro la Rai e i suoi dirigenti. Racconta di essersi sentito ostacolato, sminuito, umiliato. Dice che l’attuale amministratore delegato della Rai non ha intorno gente alla sua altezza, salvo poi aggiungere che col direttore degli approfondimenti Paolo Corsini aveva “un buon rapporto”. (Ma quindi non ho capito Corsini era all’altezza o no?) “, così Sottile sui social. “E torna a ribadire, per l’ennesima volta, un concetto: non è andato a Mediaset per soldi. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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ASFALTA : LA REPLICA METTE IN RIGA LEX VOLTO

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