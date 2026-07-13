Cinque uomini sono stati arrestati a Cologno Monzese dopo il ritrovamento di un covo nascosto in un condominio. La polizia ha sequestrato una vasta refurtiva composta da orologi di marca, borse griffate, argenteria, occhiali da sole, capi di abbigliamento e penne di valore. L’operazione ha portato al sequestro di beni di alta qualità, che erano stati accumulati nel nascondiglio. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri reati.

La refurtiva ammassata nel loro covo di Cologno Monzese: orologi e penne di valore, argenteria, occhiali da sole, capi di abbigliamento e borse griffate. L’accusa per cinque cittadini sudamericani, sia uomini che donne, tra i 31 e i 42 anni, fermati dai carabinieri è di ricettazione. Nel corso di un servizio sul territorio da parte dei militari, è stato effettuato un controllo all’interno di un condominio di Cologno, dove è stata trovata una grande quantità di merce proveniente da furti in negozi e appartamenti privati, trovata sia nell’appartamento che nella macchina a disposizione della banda. Per i cinque, portati sia a San Vittore che al carcere di Monza, è prevista ora l’udienza di convalida del provvedimento davanti al gip Francesca Bianchetti. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Scoperto covo in un condominio di Cologno Monzese: refurtiva di gran valore, da orologi a borse. Arrestati cinque uomini

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