Cologno Monzese fugge all’alt a bordo di una moto rubata | preso
A Cologno Monzese, un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire alla vista di un'auto della polizia. Gli agenti, che si trovavano in servizio, hanno notato una moto rubata e hanno dato l'alt. L’uomo, senza patente, è stato inseguito e fermato nel centro della città. La moto era risultata essere stata sottratta poco prima.
Cologno Monzese (Milano), 10 maggio 2026 -Fuori servizio gli uomini della caserma cittadina notano una moto rubata e arrestano un 28enne straniero, sprovvisto di patente di guida, dopo un inseguimento nel salotto cittadino. È successo l’altro giorno a Cologno Monzese, in pieno giorno. A notare il veicolo, che era già stato segnalato come oggetto di furto, sono stati alcuni militari che si trovavano fuori servizio in zona. I carabinieri hanno subito invitato il giovane a fermarsi per un controllo, ma questo anziché accostare il veicolo ha invece bruciato l’alt e continuato la sua corsa. Per cercare di sfuggire alle forze dell’ordine, dopo qualche minuto ha abbandonato il veicolo in mezzo alla strada, tentando di proseguire poi la sua fuga a piedi e di provare a depistare i militari, correndo per le vie del centro storico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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