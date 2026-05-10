Cologno Monzese fugge all’alt a bordo di una moto rubata | preso

A Cologno Monzese, un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire alla vista di un'auto della polizia. Gli agenti, che si trovavano in servizio, hanno notato una moto rubata e hanno dato l'alt. L’uomo, senza patente, è stato inseguito e fermato nel centro della città. La moto era risultata essere stata sottratta poco prima.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Cologno Monzese (Milano), 10 maggio 2026 -Fuori servizio gli uomini della caserma cittadina notano una moto rubata e arrestano un 28enne straniero, sprovvisto di patente di guida, dopo un inseguimento nel salotto cittadino. È successo l’altro giorno a Cologno Monzese, in pieno giorno. A notare il veicolo, che era già stato segnalato come oggetto di furto, sono stati alcuni militari che si trovavano fuori servizio in zona. I carabinieri hanno subito invitato il giovane a fermarsi per un controllo, ma questo anziché accostare il veicolo ha invece bruciato l’alt e continuato la sua corsa. Per cercare di sfuggire alle forze dell’ordine, dopo qualche minuto ha abbandonato il veicolo in mezzo alla strada, tentando di proseguire poi la sua fuga a piedi e di provare a depistare i militari, correndo per le vie del centro storico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cologno Monzese, fugge all’alt a bordo di una moto rubata: preso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fugge all’alt a bordo di una moto rubata: presoFuori servizio gli uomini della caserma cittadina notano una moto rubata e arrestano un 28enne straniero, sprovvisto di patente di guida, dopo un... Lido di Ostia, fugge all’alt con un’auto rubata e si schianta: arrestata una 27enneOstia, 17 marzo 2026 – Nella tarda serata dell’altro ieri, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ostia hanno arrestato una...