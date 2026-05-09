Da Napoli e Casoria per rubare orologi di lusso in Costa Azzurra arrestati due uomini e una donna
Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito tre mandati di arresto europeo nei confronti di due uomini e una donna, accusati di aver compiuto furti di orologi di lusso in Costa Azzurra. Gli arresti sono stati effettuati in due città del sud Italia, dove i sospetti erano stati individuati. I documenti di cattura sono stati emessi per attività illecite legate a crimini in territorio straniero.
Nella scorsa mattinata la Polizia di Stato ha eseguito tre mandati di arresto europeo emessi dall’Autorità Giudiziaria francese nei confronti di tre persone, due uomini e una donna di età compresa tra i 50 e i 55 anni, accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di orologi di lusso in Francia. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli su richiesta della Polizia francese, attraverso il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati sarebbero coinvolti nel tentativo di furto di un orologio di lusso del valore di circa 200mila euro, avvenuto il 21 aprile 2025 nella città di Cannes, in Costa Azzurra.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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