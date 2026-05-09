Da Napoli e Casoria per rubare orologi di lusso in Costa Azzurra arrestati due uomini e una donna

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito tre mandati di arresto europeo nei confronti di due uomini e una donna, accusati di aver compiuto furti di orologi di lusso in Costa Azzurra. Gli arresti sono stati effettuati in due città del sud Italia, dove i sospetti erano stati individuati. I documenti di cattura sono stati emessi per attività illecite legate a crimini in territorio straniero.

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