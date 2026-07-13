Un 73enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo uno scontro tra un motorino e un camion avvenuto questa mattina alle 10:26 in via Sette Ponti. L’incidente ha coinvolto due veicoli e ha richiesto l’intervento immediato del 118. I soccorritori hanno raggiunto la scena e hanno prestato assistenza all’uomo, che si trovava in condizioni gravi.

Grave incidente stradale questa mattina ad Arezzo, in via Sette Ponti, dove si sono scontrati un motorino e un camion. Il 118 è stato attivato alle ore 10:26. Ad avere la peggio è stato il conducente del motorino, un uomo di 73 anni, soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena. Il trasferimento è stato effettuato con l’ambulanza infermierizzata di Subbiano. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it

Segui gli aggiornamenti su Siena.

© Lortica.it - Scontro tra motorino e camion in via Sette Ponti, 73enne trasportato in codice rosso a Siena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TG7 Basilicata News | Moto sotto le ruote del camion • Prima Certamen Fortunato • Formaction School

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Scontro tra auto e moto in via Anconetana: 62enne trasportato in codice rosso

Scontro tra moto e Smart alla Marina di Latina: 22enne trasportato in ospedale in codice rossoUn ragazzo di 22 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo uno scontro tra una moto e un’auto Smart alla Marina di Latina.