Scontro tra motorino e camion in via Sette Ponti 73enne trasportato in codice rosso a Siena

Da lortica.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un 73enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo uno scontro tra un motorino e un camion avvenuto questa mattina alle 10:26 in via Sette Ponti. L’incidente ha coinvolto due veicoli e ha richiesto l’intervento immediato del 118. I soccorritori hanno raggiunto la scena e hanno prestato assistenza all’uomo, che si trovava in condizioni gravi.

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Grave incidente stradale questa mattina ad Arezzo, in via Sette Ponti, dove si sono scontrati un motorino e un camion. Il 118 è stato attivato alle ore 10:26. Ad avere la peggio è stato il conducente del motorino, un uomo di 73 anni, soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena. Il trasferimento è stato effettuato con l’ambulanza infermierizzata di Subbiano. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it

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