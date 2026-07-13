Un incidente tra uno scooter e un camion si è verificato questa mattina in via Sette Ponti, ad Arezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato un ferito grave in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 10. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento.

Arezzo, 13 luglio 2026 – Grave incidente stradale nella mattinata ad Arezzo, dove un motorino si è scontrato con un camion in via Sette Ponti. L'allarme è scattato alle 10.26, con l'attivazione dei soccorsi del 118. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un anziano di 73 anni. Le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena, dove è stato accompagnato dall'equipaggio infermierizzato di Subbiano. I rilievi . Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro fra scooter e camion: un ferito grave portato in ospedale

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Restaurant worker laid in roadway for 40 minutes after devastating hit-and-run | STOITM | 1/21/2026

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