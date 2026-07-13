Un incidente tra due auto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nel territorio di Pomarance, coinvolgendo un uomo e la figlia quindicenne. I soccorsi sanitari sono intervenuti prontamente e hanno attivato l’elisoccorso per il trasporto d’emergenza dei feriti a Siena. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei coinvolti. Sul luogo dell’incidente sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi.

POMARANCE – Un brutto incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi (13 luglio) nel territorio comunale di Pomarance, richiedendo il tempestivo intervento dei soccorsi sanitari e l’attivazione dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza dei feriti. Il sinistro, che ha visto coinvolte due autovetture in uno scontro la cui dinamica è ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, è avvenuto intorno alle 14,42. A bordo di uno dei mezzi viaggiavano un uomo e la figlia quindicenne, rimasti entrambi feriti a seguito del violento impatto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi d’emergenza del 118 per prestare le prime cure sul posto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Scontro fra due auto a Pomarance: in elisoccorso a Siena un uomo e la figlia quindicenne

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