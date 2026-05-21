Scontro fra auto sulla Flaminia tre feriti Arriva anche l’elisoccorso Nibbio

Questa mattina, sulla strada statale 3, la Flaminia, nei pressi di Spoleto, si è verificato uno scontro tra due auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e un elicottero di emergenza, il Nibbio, per prestare assistenza ai feriti. Tre persone sono rimaste coinvolte nell’incidente e sono state trasportate in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono presenti anche le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

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Spoleto (Perugia), 21 maggio 2026 – Incidente stradale questa mattina sulla strada statale 3, la Flaminia, all’altezza di Spoleto. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto; i feriti, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita, tuttavia uno di essi è stato portato al pronto soccorso dell’ ospedale di Terni con l’elicottero Nibbio del soccorso regionale umbro. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Spoleto. E proprio i vigili del fuoco hanno dovuto liberare due delle tre persone rimaste coinvolte nell’incidente, poi affidate al personale sanitario; poi gli stessi vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro fra auto sulla Flaminia, tre feriti. Arriva anche l’elisoccorso Nibbio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scontro auto-scooter sulla Flaminia, arriva l'elisoccorsoGualdo Tadino (Perugia), 24 aprile 2026 – E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero del soccorso regionale per trasportare il ferito al pronto... Leggi anche: Incidente lungo la Flaminia, scontro fra tre auto Scontro fra tre auto sulla statale 125 a Palau, tre feriti. I vigili del fuoco estraggono una donna dalla lamiere #ANSA x.com Incidente in autostrada A4 vicino svincolo San Donà-Noventa, auto tampona tir: conducente morto fra le fiammeL'incidente sull'autostrada A4 è avvenuto nel tratto a tre corsie al chilometro 424, sulla carreggiata in direzione Trieste ... virgilio.it Giuseppe Mattina morto sulla SS189 a Campofranco: scontro frontale tra due auto, la moglie ha saputo tutto mentre era in chiesaLa moglie stava in chiesa. Lì ha saputo. È uno di quei dettagli che non si dimenticano. Che raccontano tutto quello che c’è da raccontare su una morte improvvisa, su come la vita cambi faccia in un ... alphabetcity.it