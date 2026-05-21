Scontro fra auto sulla Flaminia tre feriti Arriva anche l’elisoccorso Nibbio

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, sulla strada statale 3, la Flaminia, nei pressi di Spoleto, si è verificato uno scontro tra due auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e un elicottero di emergenza, il Nibbio, per prestare assistenza ai feriti. Tre persone sono rimaste coinvolte nell’incidente e sono state trasportate in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono presenti anche le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

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Spoleto (Perugia), 21 maggio 2026 –  Incidente stradale questa mattina sulla strada statale 3, la Flaminia, all’altezza di Spoleto. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto; i feriti, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita, tuttavia uno di essi è stato portato al pronto soccorso dell’ ospedale di Terni con l’elicottero Nibbio del soccorso regionale umbro. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco  e la polizia locale di Spoleto. E proprio i vigili del fuoco hanno dovuto liberare due delle tre persone rimaste coinvolte nell’incidente, poi affidate al personale sanitario; poi gli stessi vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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