Scontro fra auto e microcar grave minorenne Trasportata con l' elisoccorso in ospedale

Questa mattina, intorno alle otto, si è verificato un incidente in via Biturgense, all'intersezione con via San Biagio, a Città di Castello. Un'auto e un microcar sono entrati in collisione, coinvolgendo un minorenne. La persona ferita è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina verso le ore 8, in via Biturgense, all'intersezione con via San Biagio,a Città di Castello.Lo scontro ha visto il coinvolgimento di una microcar condotta da una ragazza minorenne e un auto condotta da uomo residente a Città di Castello. Sul luogo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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