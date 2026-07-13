Scompare Paolo Raffone una delle leggende del Napoli Power

Da gbt-magazine.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paolo Raffone, noto per il suo legame con Pino Daniele, è scomparso. La notizia arriva poco dopo la morte di Peppino di Capri. Raffone era considerato una figura importante nel mondo della musica leggera napoletana. La sua scomparsa è stata annunciata senza dettagli sui motivi o sulla data. La notizia si diffonde tra amici e colleghi, che lo ricordano per il suo contributo artistico.

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Neanche il tempo di piangere la scomparsa di Peppino di Capri che arriva come un fulmine a ciel sereno quello della scomparsa di Paolo Raffone, il cui nome è indissolubilmente legato a Pino Daniele. Batracomiomachia Giovanissimo con altri futuri big della canzone italiana da Rino Zurzolo a Rosario Iermano ad Enzo Avitabile   prova in un cantinato della Sanità quelle che saranno le stimmate del Napoli Power, termine coniato da un noto giornalista partenopeo. Gli Album Ne scrive e arrangia diversi alla fine degli anni 70, Terra mia, Nero a Metà, Vaimò, intanto collabora pure con Murolo ed Edoardo Bennato e dove ci sia bisogno della sua bacchetta magica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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