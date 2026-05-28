Addio a Ciro Sabella | scompare il custode del gusto napoletano a San Paolo

Notizia in breve

È morto Ciro Sabella, il custode del gusto napoletano a San Paolo. Sabella era uno chef noto per aver portato i sapori di Napoli nel suo ristorante, trasformandolo in un punto di riferimento per la tradizione culinaria locale. Con il suo lavoro, aveva reso il locale un simbolo della cultura gastronomica napoletana. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.