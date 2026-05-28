Addio a Ciro Sabella | scompare il custode del gusto napoletano a San Paolo
È morto Ciro Sabella, il custode del gusto napoletano a San Paolo. Sabella era uno chef noto per aver portato i sapori di Napoli nel suo ristorante, trasformandolo in un punto di riferimento per la tradizione culinaria locale. Con il suo lavoro, aveva reso il locale un simbolo della cultura gastronomica napoletana. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.
? Punti chiave Chi era lo chef che ha portato Napoli nel cuore di San Paolo?. Come ha trasformato un piccolo locale in un simbolo della tradizione?. Perché la sua scomparsa colpisce proprio durante la Settimana del Vino?. Quale lascito gastronomico resta nel quartiere Jardins Paulista dopo la sua morte?.? In Breve Chef trasferitosi in Brasile 15 anni fa dopo l'esperienza lavorativa in Germania.. Proprietario del Vinarium Antica Trattoria nel quartiere Jardins Paulista di San Paolo.. Evento Settimana del Vino Italiano organizzato dal Consolato Generale d'Italia fino al 31 maggio.. Settimana della Cucina Regionale Italiana prevista per il mese di ottobre in Brasile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Addio al maestro delle giuraie: scompare il custode del gusto localeLa comunità di Pont Canavese si è svegliata con il lutto per la scomparsa di Domenico Perotti, noto pasticcere che ha lavorato nel settore per più di...
Addio a padre Bova: scompare il custode della Basilica di San NicolaÈ deceduto a 94 anni padre Damiano Bova, ex rettore della Basilica di San Nicola e figura di riferimento per la comunità di Bari.