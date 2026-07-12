Lutto nella musica morto il maestro Paolo Raffone | dagli inizi con Pino Daniele a direttore d’orchestra

Notizia in breve

È morto il maestro Paolo Raffone, noto compositore e direttore d’orchestra napoletano. Diplomato in pianoforte, aveva collaborato con artisti come Pino Daniele, Edoardo Bennato e Roberto Murolo. Raffone aveva iniziato la carriera lavorando con Pino Daniele e successivamente si era affermato come direttore d’orchestra e arrangiatore. La sua attività comprende numerose collaborazioni nel mondo della musica italiana.