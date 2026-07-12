Lutto nella musica morto il maestro Paolo Raffone | dagli inizi con Pino Daniele a direttore d’orchestra
È morto il maestro Paolo Raffone, noto compositore e direttore d’orchestra napoletano. Diplomato in pianoforte, aveva collaborato con artisti come Pino Daniele, Edoardo Bennato e Roberto Murolo. Raffone aveva iniziato la carriera lavorando con Pino Daniele e successivamente si era affermato come direttore d’orchestra e arrangiatore. La sua attività comprende numerose collaborazioni nel mondo della musica italiana.
Tempo di lettura: 2 minuti Lutto nel mondo della musica, addio al maestro Paolo Raffone. Napoletano, diplomato in pianoforte, compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore, aveva all’attivo svariate collaborazioni con grandi artisti: Tullio de Piscopo, Rino Zurzolo, Pino Daniele, Edoardo Bennato, Roberto Murolo, tra gli altri. Raffone era docente di analisi, armonia ed elementi di composizione al Conservatorio di San Pietro a Majella. Figura raffinata e di straordinario eclettismo, di Pino Daniele era anche grande amico personale. Negli anni ’70 fu tra i fondatori dei Batracomiomachia, storico gruppo musicale noto anche per essere stato la prima vera band del futuro autore di “Napule è”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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