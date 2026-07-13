Scintille tra Aprile e Vannacci Faccio io la domanda qui i ruoli sono ben definiti Fa come nei film polizieschi?
Durante una trasmissione televisiva, si è verificato un confronto tra una giornalista e un esponente politico, con scambi di battute dirette e toni accesi. La discussione ha riguardato temi come la remigrazione, l’identità italiana, la religione e l’intervento della politica. Nel corso del dibattito, sono state menzionate anche le dichiarazioni di un papa relativo ai migranti. La conversazione si è conclusa con una domanda diretta dell’intervistato, che ha sottolineato la chiarezza dei ruoli.
Botta e risposta serrato a In Onda, su La7, tra la giornalista e conduttrice Marianna Aprile e Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Al centro del dibattito la remigrazione, l’identità italiana, la religione, il ruolo della politica e, nel finale, le parole di Papa Leone sui migranti. La scintilla scocca quando Vannacci difende il concetto di remigrazione, definendolo il “sacrosanto diritto delle popolazioni autoctone di difendere la propria cultura e la propria civiltà” e sostenendo la necessità di evitare che gruppi “esogeni” modifichino gli equilibri della società italiana. Aprile lo interrompe chiedendogli a quale cultura faccia riferimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Scontro tra Marianna Aprile e Vannacci sulla remigrazione, "Le domande le faccio io", "Come nei polizieschi?"Durante una puntata di In Onda su LA7, l’eurodeputato Roberto Vannacci ha espresso la proposta di rimpatrio degli immigrati che, secondo lui, non si...
Forza Italia, Tajani: “Vannacci su Marina Berlusconi? Io guardo a quello che faccio io”Il presidente di Forza Italia ha risposto a una domanda su un commento di Vannacci riguardante Marina Berlusconi, affermando di concentrarsi sulle...
Argomenti più discussi: Alta velocità in Calabria, scintille tra Occhiuto e la Lega; Novara, Circolo dei lettori licenzia Turchelli ma potrebbe ritornare; Due eventi in contemporanea nel cartellone dell'Estate Ortonese, insorge l'associazione Donn.è; Nomine Crea, la lettera dei ricercatori e la diffida del Ministero a Repubblica: cosa sta succedendo.
L'Unione Sarda. . Scontro in Aula tra centrosinistra e vannacciani. Le scintille sono partite durante la discussione degli odg al piano casa. Nelle nostre case popolari, sui citofoni non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, non abbiamo più Francesco. facebook
Mi chiedono: Ma perché chiunque sta scrivendo si va verso archiviazione? Io ricordo che in passato parlavano anche de Il Gol di Zhang, L'Inter resta cinese Zhang ritorna a Milano ad aprile Accordo: PIMCO-Suning. Ansa e Gazzetta per esempio. Bisog x.com