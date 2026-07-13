Durante una trasmissione televisiva, si è verificato un confronto tra una giornalista e un esponente politico, con scambi di battute dirette e toni accesi. La discussione ha riguardato temi come la remigrazione, l’identità italiana, la religione e l’intervento della politica. Nel corso del dibattito, sono state menzionate anche le dichiarazioni di un papa relativo ai migranti. La conversazione si è conclusa con una domanda diretta dell’intervistato, che ha sottolineato la chiarezza dei ruoli.

Botta e risposta serrato a In Onda, su La7, tra la giornalista e conduttrice Marianna Aprile e Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Al centro del dibattito la remigrazione, l’identità italiana, la religione, il ruolo della politica e, nel finale, le parole di Papa Leone sui migranti. La scintilla scocca quando Vannacci difende il concetto di remigrazione, definendolo il “sacrosanto diritto delle popolazioni autoctone di difendere la propria cultura e la propria civiltà” e sostenendo la necessità di evitare che gruppi “esogeni” modifichino gli equilibri della società italiana. Aprile lo interrompe chiedendogli a quale cultura faccia riferimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scintille tra Aprile e Vannacci. “Faccio io la domanda, qui i ruoli sono ben definiti”. “Fa come nei film polizieschi?”

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Mi chiedono: Ma perché chiunque sta scrivendo si va verso archiviazione? Io ricordo che in passato parlavano anche de Il Gol di Zhang, L'Inter resta cinese Zhang ritorna a Milano ad aprile Accordo: PIMCO-Suning. Ansa e Gazzetta per esempio. Bisog x.com