Durante una puntata di In Onda su LA7, l’eurodeputato Roberto Vannacci ha espresso la proposta di rimpatrio degli immigrati che, secondo lui, non si integrano nella cultura italiana. La discussione si è accesa con Marianna Aprile, che ha contestato le sue affermazioni, chiedendo: “Le domande le faccio io”. Vannacci ha replicato: “Come nei polizieschi?”. La discussione ha portato a un confronto acceso sul tema della remigrazione.

Il controverso tema della “remigrazione” torna al centro del dibattito politico e televisivo. Ospite a In Onda su LA7, l’eurodeputato Roberto Vannacci illustra la sua idea di rimpatrio degli immigrati che, a suo giudizio, non si assimilano alla cultura italiana. Arrivando a ipotizzare anche la revoca della cittadinanza nei confronti di persone con doppia nazionalità. Le sue affermazioni hanno provocato un acceso confronto con la giornalista Marianna Aprile, culminato in uno scambio di battute sul ruolo dell’intervistatore e dell’intervistato. Cosa ha detto Vannacci su remigrazione e cittadinanza Il dibattito prende avvio da una domanda sui cittadini italiani figli di immigrati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro tra Marianna Aprile e Vannacci sulla remigrazione, "Le domande le faccio io", "Come nei polizieschi?"

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