Un incidente in autostrada ha causato nove morti, tra cui due bambini. Dopo un primo scontro, un camion da carico si è scontrato con i mezzi coinvolti, provocando un incendio e rendendo la scena ancora più grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che stanno lavorando per estrarre eventuali sopravvissuti e spegnere le fiamme. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Una strada già segnata da un incidente, i soccorsi in corso e poi l’arrivo di un camion da carico che trasforma tutto in un inferno. In pochi istanti, una normale operazione di assistenza si è trasformata in una tragedia stradale in Messico dal bilancio drammatico: almeno nove persone sono morte, tra loro anche due bambini, e altre dieci sono rimaste ferite. La vicenda ha provocato shock e lutto nello stato di Jalisco, riaprendo con forza il tema della sicurezza sulle grandi arterie stradali e dei pericoli che affrontano soccorritori e automobilisti durante le emergenze. Il camion travolge veicoli e soccorritori. Il terribile incidente in autostrada si è verificato nel comune di Hostotipaquillo, in Jalisco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto e fiamme in autostrada: nove morti, due sono bambini

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Spaventoso incendio in autostrada a Riccione

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Autostrada, camion travolge soccorritori dopo un incidente: almeno 9 morti, tra cui due bambiniUn incidente sulla autostrada nello stato di Jalisco ha causato la morte di almeno nove persone, tra cui due bambini.

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