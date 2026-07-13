Un incidente grave in autostrada ha causato 19 vittime tra morti e feriti. L’incidente ha coinvolto più veicoli, con un impatto che ha provocato incendi di vaste proporzioni. Sul posto sono intervenuti mezzi di emergenza, ma le fiamme alte e le condizioni critiche hanno complicato le operazioni di soccorso. Il bilancio ufficiale indica un numero elevato di persone coinvolte, con molti trasportati in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un drammatico incidente stradale ha provocato una delle pagine più dolorose degli ultimi giorni, trasformando una normale operazione di soccorso in una catastrofe dalle conseguenze devastanti. Il bilancio, purtroppo, è pesantissimo: almeno nove persone hanno perso la vita, tra cui anche due minori, mentre numerosi altri feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari. Una tragedia che ha sconvolto l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sulla sicurezza lungo le arterie più trafficate. >> Il lieto annuncio di Giulia Salemi: “L’anno più bello della mia vita” Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe precipitato nel giro di pochi istanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Inferno in autostrada, schianto e fiamme altissime: 19 tra morti e feriti

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INFERNO DI FUOCO SULLAUTOSTRADA A1: FIAMME ALTISSIME E CHIUSO IL TRATTO

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