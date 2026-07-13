Un incidente sulla autostrada nello stato di Jalisco ha causato la morte di almeno nove persone, tra cui due bambini. Un camion ha investito un gruppo di soccorritori intervenuti su un altro incidente. Altre dieci persone sono rimaste ferite nell’evento. L’incidente si è verificato nel comune di Hostotipaquillo. La polizia locale sta indagando sulle cause dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche dell’investimento.

Almeno nove persone hanno perso la vita, tra cui due minori, e altre dieci sono rimaste ferite in un drammatico incidente stradale avvenuto nel comune di Hostotipaquillo, nello stato messicano di Jalisco. La tragedia si è consumata quando un camion da carico, lanciato ad alta velocità, ha travolto diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro, investendo anche una squadra di emergenza impegnata nei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità locali, il mezzo pesante non è riuscito a evitare l’area dell’incidente e ha provocato una seconda devastante collisione. L’impatto ha trasformato la carreggiata in uno scenario di distruzione, con mezzi in fiamme e detriti disseminati lungo la strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Autostrada, camion travolge soccorritori dopo un incidente: almeno 9 morti, tra cui due bambini

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Autostrada sommersa dalle angurie dopo l'incidente. E c'è chi ne approfitta per rubarle

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