Paolo Maldini è stato nominato nuovo direttore tecnico e presidente della struttura calcistica, con un ruolo che ricorda quello di un club di Serie A. La nomina segue una decisione ufficiale e immediata, e Maldini si è già messo al lavoro. La sua posizione coinvolge aspetti di gestione e sviluppo della squadra, senza indicazioni su eventuali nomi o dettagli specifici delle operazioni in corso.

Subito al lavoro. Paolo Maldini non avrà neanche il tempo di prendere bene le misure del doppio nuovo incarico, perché le cose da fare sono tante. Anzi tantissime. Inutile dire che i riflettori sono puntati tutti sulla scelta del nuovo ct, su cui lui e Leonardo hanno idee che potrebbero non essere così convergenti con le più gettonate nell’ultimo mese (Conte e Mancini). Ma ci sono decisioni importanti da prendere - in fretta - anche sul resto della filiera azzurra che, da presidente del Club Italia più che da direttore tecnico, è ora chiamato a gestire. È proprio qui la vera rivoluzione rispetto al passato. Finora il presidente del Club Italia aveva sempre coinciso con il numero uno della Federcalcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Gazzetta.it - Scelta dei ct, Leonardo e struttura come un club di Serie A, nasce l'Italia di Maldini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italia, Malagò riparte da Maldini e Leonardo: «Ora condividiamo insieme la scelta del nuovo ct»Il presidente della FIGC ha annunciato che Paolo Maldini è stato nominato direttore tecnico e presidente del Club Italia.

Guardiola come nuovo Ct dell’Italia? Starà a Maldini e Leonardo convincerloPep Guardiola ha espresso interesse nel diventare allenatore di una nazionale, ma finora non ci sono conferme ufficiali.

Temi più discussi: L'annuncio di Malagò: Paolo Maldini direttore tecnico e presidente del Club Italia, Leonardo advisor; Italia, e adesso il ct: Conte e Mancini in calo, da Guardiola a Pirlo tutte le ipotesi. I retroscena; Come cambia l'Italia, il nuovo organigramma della Nazionale: l'annuncio su Paolo Maldini e il ruolo di Leonardo; Maldini nuovo dt Italia, a sorpresa c’è anche Leonardo: l’annuncio di Malagò.

Italia, e ora il ct: #Conte e #Mancini in calo, da #Guardiola a #Pioli tutte le ipotesi. #Maldini e #Leonardo vogliono una ripartenza rivoluzionaria: Antonio è la scelta dei club, Roberto ha un rapporto di lunga data con #Malagò, ma il nuovo DT snobba entrambi x.com

Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana reddit

Scelta dei ct, Leonardo e struttura come un club di Serie A, nasce l'Italia di MaldiniSubito al lavoro. Paolo Maldini non avrà neanche il tempo di prendere bene le misure del doppio nuovo incarico, perché le cose da fare sono tante. Anzi tantissime. Inutile dire che i riflettori sono ... msn.com

Nasce la nuova Italia di Maldini-Leonardo: come ct torna di moda Guardiola. E occhio a PioliTutte le idee del nuovo tandem chiamato a rilanciare il calcio italiano: oltre a Mancini e Conte, ci sono nuove piste per il ruolo di ct. L'Italia riparte da due simboli del calcio italiano e del Mila ... tuttomercatoweb.com