Scegliere la musica prima dei numeri | TNY torna con Awa Fall e Ivan Stray in Solo Noi

Il producer platinum certificato T. torna con il singolo “Solo Noi”, in collaborazione con Awa Fall e Ivan Stray. La canzone mette in discussione la priorità data ai numeri e alle metriche nel mondo musicale, spostando l’attenzione sulla scelta della musica prima di tutto. La pubblicazione segna un ritorno dell’artista dopo un periodo di silenzio, con un brano che invita a riconsiderare il valore dell’arte oltre le statistiche. La traccia è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Cosa succede quando anche chi conosce benissimo l’industria musicale sente il bisogno di sottrarsi alla dittatura della misurabilità? Una possibile risposta arriva con “ Solo Noi ”, il nuovo singolo del producer platinum certified T.N.Y. feat. Awa Fall & Ivan Stray, disponibile da venerdì 10 luglio. Antonio Colangelo, in arte T.N.Y., questo mercato lo conosce da oltre trent’anni. Dal 1993 lavora come dj, musicista, produttore e ingegnere del suono; ha firmato produzioni, mix e arrangiamenti per artisti come Articolo 31, J-Ax, Tiziano Ferro e Spagna, e ha visto i propri lavori uscire per realtà discografiche internazionali. Nel suo percorso... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Scegliere la musica prima dei numeri: T.N.Y. torna con Awa Fall e Ivan Stray in “Solo Noi”

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