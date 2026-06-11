Angelica Bove ha parlato del suo rapporto con il palco, affermando che in scena si sente solo con la musica e il pubblico. La cantante sta portando in tour il suo ultimo album, che culminerà con un concerto il 24 luglio in un parco vicino a un lago. Prima di questo, un cortometraggio ha mostrato scene di vita quotidiana tra topi e giochi di carte, offrendo uno sguardo sui temi dei suoi lavori.

Milano – Pensieri nella tana. C’è voluto un cortometraggio di Alessandro Montali con topi, ruote panoramiche, partite a carte, per entrare nei mondi di Angelica Bove e dell’album che sta portando in concerto con quel Tana Tour atteso il 24 luglio pure al Lake Sound Park di Cernobbio. Romana, 23 anni, l’eroina di “Mattone” è nata da un parto quadrigemellare che l’ha messa al centro dell’attenzione fin dal debutto davanti alle telecamere di X-Factor, anche se poi ci hanno pensato le qualità d’interprete a mettere d’accordo tutti, portandola due volte davanti alle telecamere di Sanremo Giovani e poi, finalmente, tra le Nuove Proposte del Festival. Esperienza di cui parla all’inizio di un’estate ricca d’impegni nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Angelica Bove, fuori dalla tana: “Sul palco solo noi e la musica”

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ANGELICA BOVE: IL MIO SOGNO NON ERA CANTARE

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