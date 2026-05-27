Nothing but thieves | la rock band britannica torna con il nuovo album Stray dogs in uscita il 9 ottobre

Notizia in breve

Nothing But Thieves, band britannica di rock, pubblicherà il suo quinto album intitolato “Stray Dogs” il 9 ottobre. L’album segue i precedenti lavori del gruppo e sarà disponibile in formato digitale e fisico. La band ha annunciato l’uscita attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla tracklist o sui collaboratori. La data di pubblicazione è stata comunicata senza variazioni o rinvii.