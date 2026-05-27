Nothing but thieves | la rock band britannica torna con il nuovo album Stray dogs in uscita il 9 ottobre
Nothing But Thieves, band britannica di rock, pubblicherà il suo quinto album intitolato “Stray Dogs” il 9 ottobre. L’album segue i precedenti lavori del gruppo e sarà disponibile in formato digitale e fisico. La band ha annunciato l’uscita attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla tracklist o sui collaboratori. La data di pubblicazione è stata comunicata senza variazioni o rinvii.
LA ROCK BAND BRITANNICA NOTHING BUT THIEVES IL 9 OTTOBRE ESCE l’ATTESISSIMO QUINTO ALBUM “STRAY DOGS” DISPONIBILE IN PRE-ORDER e contenente il nuovo singolo in radio “EVOLUTION” LA BAND ARRIVA IN ITALIA PER UN UNICO APPUNTAMENTO DEL “THE STRAY DOGS TOUR” DOMENICA 24 GENNAIO 2027 UNIPOL FORUM – MILANO PREVENDITA BIGLIETTI My Live Nation presale: giovedì 4 giugno – h 11:00 Vendita generale: venerdì 5 giugno – h 11:00 Dopo aver celebrato lo scorso anno i loro primi dieci anni di carriera, la rock band britannica Nothing But Thieves torna con il nuovo album “STRAY DOGS”, in uscita il 9 ottobre e anticipato dal singolo “EVOLUTION”, attualmente in radio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nothing But Thieves - Live Like Animals Reaction | Metal Producer Reacts to @NothingButThieves
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