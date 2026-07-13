Sant' Enrico imperatore riformatore | memoria del 13 luglio

Il 13 luglio la Chiesa celebra Sant’Enrico II (973–1024), imperatore del Sacro Romano Impero. Figura di sovrano cristiano, interpretò l’autorità come servizio al bene comune e alla riforma della Chiesa. Nato in Baviera e formato in ambiente ecclesiale, alla morte di Ottone III fu acclamato re dei Germani (1002). Consolidò l’unità del regno e, dopo la spedizione italiana, fu incoronato re d’Italia a Pavia (1004). A Roma ricevette da Benedetto VIII la corona imperiale nel 1014, assumendo la responsabilità di difendere e promuovere la vita ecclesiale. Sposò santa Cunegonda di Lussemburgo: la tradizione ricorda un’unione segnata da castità e carità, vissuta come alleanza di governo e di santità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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