Un summit globale si tiene con la partecipazione di 60 paesi, promosso dal segretario di Stato. Il focus è sulla formazione di un'alleanza contro le azioni di gruppi che vengono definiti violenti e terroristici, associati a movimenti anti-americani, cristiani e occidentali. La riunione si concentra sulla cooperazione internazionale per contrastare queste organizzazioni, senza dettagli su misure specifiche o decisioni prese.

Una "santa alleanza" contro la violenza Antifa, anti americana, cristiana e occidentale, che sfocia nel terrorismo, è l'obiettivo di un summit globale lanciato dal segretario di Stato, Marco Rubio. Alla riunione per delineare una strategia contro "la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra" sono stati invitati oltre 60 paesi. Molti gli europei, ma anche nazioni latino americane e pure asiatiche come India, Singapore, Indonesia. Il summit si terrà il 16 luglio a Washington anche se non pochi governi avrebbero declinato l'invito o deciso di inviare funzionari al posto dei ministri per tenere un basso profilo. Il nome che circola per l'Italia è del sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, impegnato, però, questa settimana, in un fitto e importante calendario parlamentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Santa Alleanza contro gli Antifa. Negli Usa summit con 60 Paesi

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