Summit Usa contro il terrorismo rosso ecco chi sono gli Antifa tanto temuti da Trump

Da repubblica.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno organizzato un summit internazionale dedicato al terrorismo di estrema sinistra, noto come Antifa. L’evento ha suscitato reazioni contrastanti tra i paesi europei, già distanti dai rapporti con gli Stati Uniti. L’invito è stato rivolto a rappresentanti e esperti per discutere le attività e le minacce associate a questo movimento. La decisione di convocare il summit ha generato critiche e perplessità in alcuni governi, mentre altri hanno confermato la partecipazione.

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Quando dagli Stati Uniti è arrivato alle cancellerie europee l’invito a un “summit internazionale contro il terrorismo rosso” molti hanno storto il naso e non solo per la temperatura ormai glaciale dei rapporti con gli Usa. Più di un Paese – ha rivelato il Washington Post, che per primo ha dato notizia del summit – ha cestinato l’invito. L’Italia invece ha deciso di essere presente, quanto meno con un non ancora precisato sottosegretario. Ma secondo gli Usa chi sono questi “terroristi rossi” pronti a diventare, secondo il segretario di Stato Marco Rubio, “una minaccia transnazionale” tanto da chiamare a raccolta 60 ministri degli Esteri?... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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