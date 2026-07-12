summit usa contro il terrorismo rosso ecco chi sono gli antifa tanto temuti da trump

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno organizzato un summit internazionale dedicato al terrorismo di estrema sinistra, noto come Antifa. L’evento ha suscitato reazioni contrastanti tra i paesi europei, già distanti dai rapporti con gli Stati Uniti. L’invito è stato rivolto a rappresentanti e esperti per discutere le attività e le minacce associate a questo movimento. La decisione di convocare il summit ha generato critiche e perplessità in alcuni governi, mentre altri hanno confermato la partecipazione.