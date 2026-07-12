Summit Usa contro il terrorismo rosso ecco chi sono gli Antifa tanto temuti da Trump
Gli Stati Uniti hanno organizzato un summit internazionale dedicato al terrorismo di estrema sinistra, noto come Antifa. L’evento ha suscitato reazioni contrastanti tra i paesi europei, già distanti dai rapporti con gli Stati Uniti. L’invito è stato rivolto a rappresentanti e esperti per discutere le attività e le minacce associate a questo movimento. La decisione di convocare il summit ha generato critiche e perplessità in alcuni governi, mentre altri hanno confermato la partecipazione.
Quando dagli Stati Uniti è arrivato alle cancellerie europee l’invito a un “summit internazionale contro il terrorismo rosso” molti hanno storto il naso e non solo per la temperatura ormai glaciale dei rapporti con gli Usa. Più di un Paese – ha rivelato il Washington Post, che per primo ha dato notizia del summit – ha cestinato l’invito. L’Italia invece ha deciso di essere presente, quanto meno con un non ancora precisato sottosegretario. Ma secondo gli Usa chi sono questi “terroristi rossi” pronti a diventare, secondo il segretario di Stato Marco Rubio, “una minaccia transnazionale” tanto da chiamare a raccolta 60 ministri degli Esteri?... 🔗 Leggi su Repubblica.it
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