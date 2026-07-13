Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini, componente della Commissione Sanità, ha rilasciato una nota in cui dichiara: “Anche a Tarquinia è stata inaugurata oggi, alla presenza del presidente Francesco Rocca, la nuova Casa della Comunità. Questa struttura garantirà un modello organizzativo basato sulla presa in carico multidisciplinare della persona, sull’integrazione tra ospedale e territorio e sulla prossimità delle cure”. Sabatini ha proseguito: “Si è concluso così un percorso che ha visto negli ultimi mesi l’attivazione di case della comunità e ospedali di comunità nella Tuscia, a supporto della rete ospedaliera provinciale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Sabatini (Fd’I), Casa Comunita’ a Tarquinia grande investimento per territorio e ospedale

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