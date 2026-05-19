Casini Pd | La Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino modello di sanità pubblica integrata per il territorio

La Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino è stata descritta come un esempio di sanità pubblica integrata per il territorio. Il rappresentante del Partito Democratico ha dichiarato che questa struttura rappresenta un risultato significativo per la Valdichiana aretina. Ha anche ribadito che la realizzazione segue il percorso stabilito dalla Regione Toscana e dall'Asl Toscana Sud Est, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di assistenza sanitaria sul territorio.

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