Sanita’ | Gemelli embolia polmonare e cancro algoritmo potrebbe evitare una Tac su cinque
Un algoritmo sviluppato per valutare il rischio di embolia polmonare nei pazienti oncologici potrebbe ridurre di un quinto le richieste di angio-Tac al pronto soccorso. Attualmente, in presenza di sospetto di embolia, si tende a sottoporre i pazienti a questa procedura di imaging del torace. Lo studio suggerisce che l’uso dell’algoritmo potrebbe consentire di evitare alcune di queste tac, migliorando la gestione clinica senza compromettere la sicurezza.
Quando un paziente oncologico si presenta al pronto soccorso con il sospetto di un’embolia polmonare, viene generalmente indirizzato, quasi automaticamente, verso l’angio-Tac del torace. Questa prassi è consolidata e deriva dal fatto che la presenza di un tumore incrementa il rischio di sviluppare patologie trombo-emboliche, dovuto a un’ipercoagulabilità del sangue. Inoltre, nei pazienti affetti da cancro, il dosaggio del D-dimero nel sangue – che nella popolazione generale è utile per escludere l’embolia senza dover ricorrere a esami radiologici – non si dimostra un biomarcatore affidabile per la trombosi. Tuttavia, questa prassi potrebbe essere messa in discussione in futuro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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