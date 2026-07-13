Quando un paziente oncologico si presenta al pronto soccorso con il sospetto di un’embolia polmonare, viene generalmente indirizzato, quasi automaticamente, verso l’angio-Tac del torace. Questa prassi è consolidata e deriva dal fatto che la presenza di un tumore incrementa il rischio di sviluppare patologie trombo-emboliche, dovuto a un’ipercoagulabilità del sangue. Inoltre, nei pazienti affetti da cancro, il dosaggio del D-dimero nel sangue – che nella popolazione generale è utile per escludere l’embolia senza dover ricorrere a esami radiologici – non si dimostra un biomarcatore affidabile per la trombosi. Tuttavia, questa prassi potrebbe essere messa in discussione in futuro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Gemelli, embolia polmonare e cancro, algoritmo potrebbe evitare una Tac su cinque

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