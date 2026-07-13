Sanita’ | Gemelli embolia polmonare e cancro algoritmo potrebbe evitare una Tac su cinque

Da romadailynews.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un algoritmo sviluppato per valutare il rischio di embolia polmonare nei pazienti oncologici potrebbe ridurre di un quinto le richieste di angio-Tac al pronto soccorso. Attualmente, in presenza di sospetto di embolia, si tende a sottoporre i pazienti a questa procedura di imaging del torace. Lo studio suggerisce che l’uso dell’algoritmo potrebbe consentire di evitare alcune di queste tac, migliorando la gestione clinica senza compromettere la sicurezza.

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Quando un paziente oncologico si presenta al pronto soccorso con il sospetto di un’embolia polmonare, viene generalmente indirizzato, quasi automaticamente, verso l’angio-Tac del torace. Questa prassi è consolidata e deriva dal fatto che la presenza di un tumore incrementa il rischio di sviluppare patologie trombo-emboliche, dovuto a un’ipercoagulabilità del sangue. Inoltre, nei pazienti affetti da cancro, il dosaggio del D-dimero nel sangue – che nella popolazione generale è utile per escludere l’embolia senza dover ricorrere a esami radiologici – non si dimostra un biomarcatore affidabile per la trombosi. Tuttavia, questa prassi potrebbe essere messa in discussione in futuro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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