Mauro Zuncheddu morto dopo ricovero in ospedale a Tempio per l'autopsia deceduto per embolia polmonare

Un giovane di 22 anni è deceduto dopo un ricovero in ospedale a Tempio. L’autopsia ha accertato che la causa della morte è stata un’embolia polmonare. Al momento, sono in corso ulteriori indagini per chiarire le circostanze che hanno portato al suo decesso. La famiglia e le autorità attendono gli esiti delle verifiche. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.

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