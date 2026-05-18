Mauro Zuncheddu morto dopo ricovero in ospedale a Tempio per l'autopsia deceduto per embolia polmonare
Un giovane di 22 anni è deceduto dopo un ricovero in ospedale a Tempio. L’autopsia ha accertato che la causa della morte è stata un’embolia polmonare. Al momento, sono in corso ulteriori indagini per chiarire le circostanze che hanno portato al suo decesso. La famiglia e le autorità attendono gli esiti delle verifiche. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.
Saranno necessarie altre indagini per capire cosa sia accaduto a Mauro Zuncheddu, il 22enne morto in ospedale a Tempio. L'autopsia ha confermato il decesso per embolia polmonare, ma saranno necessarie ulteriori indagini per capire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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