Trovare professionisti della salute qualificati e in grado di rispondere a una domanda di assistenza in costante crescita diventerà sempre più difficile nel prossimo decennio. Il problema non riguarda soltanto medici e infermieri, ma interessa un ampio numero di figure che operano nella riabilitazione, nella prevenzione, nell’assistenza e nel benessere della persona. Il risvolto della medaglia, una delle conseguenze meno gravi di questa mancanza, è che – proprio per questo motivo – stanno continuando ad aumentare le opportunità lavorative nel settore sanità e cura. Perché serviranno sempre più professionisti della salute. La principale causa della crescente domanda di personale sanitario è rappresentata dall’ invecchiamento della popolazione italiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sanità e cura, mancano professionisti della salute: introvabile il 60% del personale

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