Sanità nuova infornata di primari Carradori | Difficoltà della Neuropsichiatria infantile? Mancano i professionisti

Oggi nella sanità locale sono stati nominati nuovi primari, con alcuni già in carica e altri in arrivo da altri distretti della regione. Tra i reparti interessati ci sono unità operative di particolare rilevanza, come la neuropsichiatria infantile. Il responsabile del settore ha commentato le difficoltà nel trovare professionisti qualificati per questa specializzazione. Le nomine riguardano diverse figure di leadership all’interno della struttura sanitaria.

La sanità ravennate conta da oggi una nuova infornata di primari: direttrici e direttori delle Unità operative dell'Ausl che, qualcuno già facente funzioni, qualcun altro in arrivo da altri distretti della Romagna, andranno a guidare per il prossimo futuro alcuni dei reparti strategici per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Vi presentiamo Marco Siviero, nuovo direttore della Neuropsichiatria infantile di Asst LarianaEsperienza tra tutela dei minori, disagio giovanile e ambito forense: il profilo del medico chiamato a guidare la struttura: la sua carriera Nuova... Leggi anche: Autismo, il percorso di diagnosi della Neuropsichiatria infantile di Novara Contenuti utili per approfondire Diseguaglianze in sanità: così difficoltà di accesso e bassi redditi allontanano dalle cureDove nasciamo, dove e quanto studiamo, quel che mangiamo, la nostra famiglia, il lavoro che facciamo, le persone e i luoghi che frequentiamo, la distanza che ci separa da un ospedale. Tutto questo ha ... repubblica.it Corte Conti: sanità in difficoltà, crescono Lea ma spesa farmaci ai massimiMiglioramento dei Lea, i livelli essenziali di assistenza, e più risorse in sanità, ma ritardo sulla spesa, sugli investimenti e sull'avanzamento del Pnrr. Mentre la sanità in Sardegna vive un momento ... ansa.it