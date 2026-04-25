HumanCare 2026 | a Genova i professionisti italiani della salute per un nuovo modello di cura incentrato sulla persona

A Genova si è concluso HumanCare 2026, un evento dedicato ai professionisti italiani nel settore sanitario. Durante la manifestazione si sono svolti confronti e approfondimenti su temi legati all’umanizzazione delle cure e al benessere organizzativo nelle strutture ospedaliere. La partecipazione complessiva è stata elevata e ha visto la presenza di un ampio network nazionale di operatori e specialisti del settore.

Grande partecipazione, confronto di alto profilo e una rete nazionale sempre più ampia: si è chiusa HumanCare 2026, meeting nazionale dedicato all’umanizzazione delle cure e al benessere organizzativo ospitato a Genova nei giorni scorsi. L’iniziativa, organizzata da Koncept, ha riunito.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Formazione per caregiver: un percorso di cura specializzato per i professionisti della saluteA Forlì, in Emilia-Romagna, un nuovo percorso formativo è stato ideato per dare ai caregiver — quelle persone che assistono i pazienti affetti da... Leggi anche: 'Il futuro della cura', al via progetto formativo per 50mila professionisti della salute Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sanità, Genova ospita il convegno HumanCare 2026; HumanCare 2026: a Genova i professionisti italiani della salute per un nuovo modello di cura incentrato sulla persona; Genova al centro della sanità, l’umanizzazione diventa realtà con Human Care 2026; Sanità, Genova ospita il convegno HumanCare 2026. Maria Elena Secchi dell’Asl 4 premiata a Genova durante HumanCare 2026Ieri a Genova si è tenuto HumanCare 2026, evento organizzato da Koncept e dedicato all’umanizzazione delle cure e al benessere organizzativo. L’iniziativa ha ... radioaldebaran.it HumanCare 2026, a Genova premiata Maria Elena Secchi nella categoria Volontariato e UmanizzazioneGrande partecipazione, confronto di alto profilo e una rete nazionale sempre più ampia: HumanCare 2026, il meeting nazionale dedicato all’umanizzazione delle cure e al benessere organizzativo, è stato ... liguria.bizjournal.it Genova, concluso il Meeting HumanCare. Premio a Maria Elena Secchi GENOVA - Si è concluso a Genova il meeting nazionale dedicato all'umanizzazione delle cure e al benessere organizzativo "HumanCare 2026". L'iniziativa punta a diventare uno dei prin - facebook.com facebook Humancare 2026: il futuro della cura è umano ift.tt/SamXZsT #evento #takethedate x.com