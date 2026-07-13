Sono stati annunciati i membri dello staff del settore giovanile della Sandro Vignini Vicchio per la prossima stagione. In particolare, è stato presentato il team che guiderà i Giovanissimi A 2012. La comunicazione ufficiale riguarda le nomine e le assegnazioni dei ruoli all’interno della squadra giovanile. La presentazione avviene attraverso un comunicato ufficiale dell’ente sportivo.

Prosegue l’ufficializzazione degli staff del settore giovanile della Sandro Vignini Vicchio per la prossima stagione. A guidare i Giovanissimi A 2012 sarà Paolo Omoboni, tecnico Uefa B, con uno staff pronto a dare una mano con passione e competenza: Fabio Stellini tecnico Uefa C, Alessandro Galeotti che con Omoboni ha condiviso due stagioni con i 2011 amaranto, Alessandro Lukolic giovane neo tecnico Uefa C, e Pietro Donigaglia campione d’Italia con gli Allievi Under 17 dell’Affrico nel 2024. "Più che uno staff - sottolinea Omoboni - questo gruppo è una squadra. Fabio conosce già bene il gruppo avendo fatto un ottimo lavoro negli ultimi due anni, con Alessandro ‘Ghenga’ siamo ormai una coppia di fatto sul campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sandro Vignini, questione di staff. Omoboni presenta la ’squadra’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio giovanile - Piena fiducia nel responsabile del settore della società del presidente Mazzoni. Sandro Vignini conferma OmoboniIl settore giovanile del club locale ha rinnovato la fiducia nel responsabile designato dalla società, guidata dal presidente Mazzoni.

Settore giovanile. Sandro Vignini, doppia mossa. Merlo e Di Nobile per gli AllieviLa Sandro Vignini Vicchio sta rafforzando il settore giovanile, con il responsabile Paolo Omoboni.

Si parla di: Sandro Vignini, questione di staff. Omoboni presenta la ’squadra’.

Sandro Vignini, questione di staff. Omoboni presenta la squadraProsegue l’ufficializzazione degli staff del settore giovanile della Sandro Vignini Vicchio per la prossima stagione. A guidare i Giovanissimi ... msn.com

Dilettanti. Sandro Vignini Vicchio. Un rilancio ambiziosoLa rinascita del Vicchio, società che per storia e blasone è un punto di riferimento del Mugello. La Sandro Vignini Vicchio ha una nuova struttura direttiva guidata dal presidente Fabio Mazzoni: ... lanazione.it