Il settore giovanile del club locale ha rinnovato la fiducia nel responsabile designato dalla società, guidata dal presidente Mazzoni. La società ha confermato la continuità con Omoboni, mantenendo stabile il team che si occupa dello sviluppo dei giovani calciatori. Il club, sotto la guida di Vignini, ha annunciato di aver già avviato le iniziative per la prossima stagione, puntando a consolidare il settore giovanile.

La Sandro Vignini Vicchio ha già lo sguardo rivolto al futuro. Il club amaranto guidato dal presidente Fabio Mazzoni, insieme al vicepresidente e direttore tecnico Andrea Lorini e allo staff direttivo, ha confermato per la stagione 202627 Paolo Omoboni come responsabile del settore giovanile e, dal 1 luglio, anche della squadra Juniores. "Una scelta che vuole consolidare il buon lavoro svolto in questa stagione - precisa Lorini - con la consapevolezza di migliorare i servizi ai ragazzi, alle ragazze e alle famiglie e di mettere al centro il valore sociale del gioco del calcio ". "Intanto ringrazio la società per avermi rinnovato la fiducia - sottolinea Paolo Omoboni - è stata un’annata di ripartenza e di soddisfazioni, grazie al lavoro dei mister del settore giovanile che hanno affrontato con serietà e passione questa stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile - Piena fiducia nel responsabile del settore della società del presidente Mazzoni. Sandro Vignini conferma Omoboni

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