settore giovanile sandro vignini doppia mossa merlo e di nobile per gli allievi

Notizia in breve

La Sandro Vignini Vicchio sta rafforzando il settore giovanile, con il responsabile Paolo Omoboni. Sono stati confermati gli allenatori Merlo e Di Nobile per gli Allievi. L’obiettivo è migliorare la qualità delle squadre e del personale tecnico. La società sta lavorando per garantire un'organizzazione più strutturata e competente nel settore giovanile. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sulle nomine o sui piani futuri.