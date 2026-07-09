Settore giovanile Sandro Vignini doppia mossa Merlo e Di Nobile per gli Allievi
La Sandro Vignini Vicchio sta rafforzando il settore giovanile, con il responsabile Paolo Omoboni. Sono stati confermati gli allenatori Merlo e Di Nobile per gli Allievi. L’obiettivo è migliorare la qualità delle squadre e del personale tecnico. La società sta lavorando per garantire un'organizzazione più strutturata e competente nel settore giovanile. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sulle nomine o sui piani futuri.
La Sandro Vignini Vicchio sta perfezionando lo staff tecnico del settore giovanile, guidato dal responsabile Paolo Omoboni, con l’obiettivo di avere allenatori e istruttori qualificati e squadre di valore. Le varie formazioni giovanili disputeranno i campionati provinciali cercando di mettersi in evidenza, con finalità riferite all’aspetto educativo e sportivo puntando all’alta classifica. Marco Merlo, mister Uefa C, con una notevole esperienza sia nel settore giovanile che nella scuola calcio, sarà alla guida il prossimo anno degli Allievi A 2010 amaranto con la casacca della Sandro Vignini Vicchio. Un gruppo solido che, con alcuni innesti importanti, è deciso a fare un campionato di crescita sportiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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