Tempo di lettura: 4 minuti Presunti compensi d’oro agli staffisti del consiglio regionale, depositate le motivazioni con cui la Corte dei conti della Campania porterà alla Consulta la sanatoria del governo Meloni. La decisione è stata presa nella Camera di consiglio del 16 aprile scorso, e anticipata da una nota stampa. L’ordinanza è stata depositata il 9 luglio, con severe argomentazioni. È la sezione regionale di controllo a sollevare questione di costituzionalità sul decreto legge 25 del 2025 (convertito nella legge 692025 ), relativamente all’ultimo periodo dell’articolo 8 comma 3. Si ritengono violati gli articoli 3, 81, 97 (commi 1 e 2) e 119 (comma 1) della Costituzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sanatoria “Salva Campania” alla Consulta, Corte conti: “Serve solo a consolidare atti illegittimi”

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